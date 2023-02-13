شاهد.. هلع ممرضة لإنقاذ أطفال في مستشفى خلال الزلزال

أظهر مقطع مصور حالة من الهلع أصابت العاملين داخل مستشفى تركي لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وكشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلاً من الهروب أثناء الزلزال، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

Gaziantep'te, Şeyma hemşire deprem anında dışarı kaçmak yerine canı pahasına hasta çocukları kurtardı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 13, 2023

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فقد نشر موقع "يني شافاك" التركي، اليوم الاثنين، المقطع وتظهر فيه الممرضة "شيما" برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

ممرضات يحمين رُضع

وكانت بلدية غازي عنتاب قد نشرت في الأيام الماضية مقطعاً مشابهاً من داخل المستشفى ذاته للحظة حماية ممرضات لرُضع أثناء وقوع الزلزال.

وقالت البلدية في تغريدة لها: "لم نتمكن من العثور على كلمات لوصف جهود الممرضات لدينا، (...) أثناء حمايتهن الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في بلديتنا أثناء وقوع الزلزال".

Belediyemize bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekleri deprem anında bebekleri korumak için hemşirelerimizden Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan’ın gayretini anlatacak kelime bulamadık. #Deprem #Gaziantep pic.twitter.com/ZCzf0EWbHs — Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) February 11, 2023

يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة، ألحق دماراً هائلاً بالمدينة التي يسكنها قرابة 15 ألف نسمة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 33 ألفا.