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من مقطع الفيديو
من مقطع الفيديو (يني شافاك)
زلزال تركيا

شاهد.. هلع ممرضة لإنقاذ أطفال في مستشفى خلال الزلزال

دبي - العربية.نت
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أظهر مقطع مصور حالة من الهلع أصابت العاملين داخل مستشفى تركي لحظة وقوع الزلزال المدمر.

وكشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلاً من الهروب أثناء الزلزال، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

فقد نشر موقع "يني شافاك" التركي، اليوم الاثنين، المقطع وتظهر فيه الممرضة "شيما" برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

ممرضات يحمين رُضع

وكانت بلدية غازي عنتاب قد نشرت في الأيام الماضية مقطعاً مشابهاً من داخل المستشفى ذاته للحظة حماية ممرضات لرُضع أثناء وقوع الزلزال.

وقالت البلدية في تغريدة لها: "لم نتمكن من العثور على كلمات لوصف جهود الممرضات لدينا، (...) أثناء حمايتهن الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في بلديتنا أثناء وقوع الزلزال".

يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة، ألحق دماراً هائلاً بالمدينة التي يسكنها قرابة 15 ألف نسمة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 33 ألفا.

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