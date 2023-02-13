"والله بدي جيبك ما قدرت".. سوري ينتحب فوق جثة أمه

عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، قبل أسبوع، باتت رائحة الموت تفوح في كل مكان. فالقصص المأساوية لا تعد ولا تحصى. آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن فقدان الناس أحباءهم.

وقد وثق فيديو جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حرقة قلب وألم رجل سوري فقد والدته في الزلزال.

"والله بدي جيبك ما قدرت".. رجل يجهش بالبكاء وينهار بعد إخراج رجال الدفاع المدني السوري والدته من تحت الأنقاض في بلدة عزمارين غرب #إدلب#العربية #زلزال_تركيا #زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/3PnMnlWf74 — العربية (@AlArabiya) February 12, 2023

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"والله بدنا نسمع صوتك"

فإذا به يجهش بالبكاء وينهار بعد إخراج رجال الدفاع المدني أمه جثة هامدة من تحت الأنقاض في بلدة عزمارين غرب إدلب.

وبكلمات تفطر القلوب، يتوجه لها بالقول: "والله بدي جيبك عالبيت ما قدرت. والله بدنا نسمع صوتك. كلن عم يستنوكي".

35 ألف قتيل

يشار إلى أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 35 ألفاً، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.

فيما قالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".