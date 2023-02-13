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زلزال تركيا

"والله بدي جيبك ما قدرت".. سوري ينتحب فوق جثة أمه

دبي - العربية.نت
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عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، قبل أسبوع، باتت رائحة الموت تفوح في كل مكان. فالقصص المأساوية لا تعد ولا تحصى. آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن فقدان الناس أحباءهم.

وقد وثق فيديو جديد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حرقة قلب وألم رجل سوري فقد والدته في الزلزال.

"والله بدنا نسمع صوتك"

فإذا به يجهش بالبكاء وينهار بعد إخراج رجال الدفاع المدني أمه جثة هامدة من تحت الأنقاض في بلدة عزمارين غرب إدلب.

وبكلمات تفطر القلوب، يتوجه لها بالقول: "والله بدي جيبك عالبيت ما قدرت. والله بدنا نسمع صوتك. كلن عم يستنوكي".

35 ألف قتيل

يشار إلى أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 35 ألفاً، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.

فيما قالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".

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