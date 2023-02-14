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من هطاي التركية - رويترز
زلزال تركيا

طبيب يشبه الزلزال المدمر بقنابل "نفسية" انفجرت بوجه العالم

ليث العبادي: الزلزال جمع كل أنواع الضرر النفسي من بقاء تحت الأنقاض لفقدان الأحبة والمنزل

العربية.نت
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طال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الملايين من البشر ناهيك عن القتلى والجرحى الذين حصدهم.

فقد تسبب الزلزال في أزمة نفسية جماعية خصوصا ألاف الناجين الذين انتشلوا بعدما قضوا أيام وليال من تحت الأنقاضومدى حجم الضغط النفسي الذي تعرضوا له.

كما تعرض لأزمة نفسية كل من وقف فوق الأنقاض بانتظار إخراج قريب أو صديق أو جار، إضافة الى فرق الانقاذ لاسيما ما عايشوه طوال هذه الأيام.

ومع فارق حجم المأساة طبعا، تأثر الملايين ممن تسمر قبالة الشاشة يتابع الأخبار المؤلمة والمؤثرة.

"تفاعلكم" استضاف الطبيب النفسي الدكتور ليث العبادي الذي أوضح كيف أثر الزلزال على نفسيات كل من ذكرناه أعلاه.

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وقال إن هذا الزلزال يوازي ليس فقط عدة قنابل نووية، إنما قنابل نفسية انفجرت في وجه العالم، وقد جمع الزلزال كل أنواع الضرر النفسي من بقاء تحت الأنقاض الى ضرر جسدي وفقدان الأحبة والمنزل ناهيك عن الطقس البارد.

وأضاف إن ما يحصل هو حالة نفسية ما بعد الصدمة والتي تستمر مع الشخص لفترة طويلة على شكل ذكريات.

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