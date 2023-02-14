في عيد الحب.. المغاربة يستعملون السخرية لمواجهة غلاء الأسعار

لجأ المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى سلاح السخرية لمواجهة غلاء الأسعار في الخضار، في عيد الحب، أي الرابع عشر من شهر فبراير.

ويعيش المغاربة ارتفاعا قياسيا في أثمنة الخضار، فكيلوغرام واحد من البصل ومن الطماطم ومن البطاطس، من أهم الخضار في المطبخ المغربي، لا يقل الثمن عن 12 درهما مغربيا.





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فموجة الغلاء هذه المرة لا تشمل صنفا واحدا من الخضار، ولكن عائلة الخضار تشهد أسعارها ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ المغرب.

ويرجع مغاربة هذا الغلاء إلى مضاربات في أسواق الخضار بالجملة فيما لم تقدم الحكومة المغربية بعد أي تفسيرات لهذا الغلاء.

كما أن ثمن كيلوغرام واحد من اللحم وصل 120 درهما مغربيا، ما جعل عيد الحب هذه السنة يتحول إلى واجهة للسخرية من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي للتخفيف من تأثير موجة الغلاء على القدرة الشرائية.