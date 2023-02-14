لن تصدق.. هذه أنطاكيا التركية قبل وبعد الزلزال المدمر!

نشر موقع صحيفة "يني شفق" التركية، فيديو يثير حالة من الحزن والغصة في القلب، حيث يظهر جزءا من ولاية أنطاكيا التركية قبل الزلزال وبعده. وأظهر الفيديو جمال المنطقة أثناء سير المواطنين والسياح قبل أن يضربها الزلزال العنيف يوم 6 فبراير، والذي أودى بحياة نحو 32 ألف شخص في تركيا، وأصاب أكثر من 81 ألفا آخرين، فيما شرد آلاف الأسر وتركهم بلا مأوى.

Antakya'nın depremden önceki ve sonraki hali. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

ويظهر الفيديو حجم الدمار الذي حل بالمنطقة جراء الزلزال الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأنه "زلزال القرن".

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وتابع قائلا: "الزلزال الذي ضرب مساحة 500 كيلومتر في 10 ولايات يقطنها نحو 13.5 مليون مواطن، تسبب للأسف في دمار كبير". وأردف: "نواجه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في تاريخ البشرية. نقوم بإزالة حطام آلاف المباني المدمرة جراء الزلزال الذي يوصف بأنه كارثة القرن، للأسف يزداد عدد خسائرنا في الأرواح".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن وجود 9 آلاف و247 عنصرًا أجنبيًا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع. وذكرت الوزارة عبر حسابها بـ"تويتر" أن 100 دولة عرضت المساعدات، وأن فرقًا موجودة على الأرض من 80 بلدًا.

وأعلنت الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي جراء الزلزال، وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدّعة والآيلة للسقوط.