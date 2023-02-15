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The new KIA Seltos and the KIA EV6 are presented during the press day at the Los Angeles Auto Show, in Los Angeles, California, U.S. November 17, 2022. REUTERS/Carlos Barria REFILE - CORRECTING MODEL OF THE CAR
(تعبيرية)
تيك توك

سرقة السيارات.. تحدي جديد على تيك توك يتسبب بوفيات

هيونداي وكيا تحدثان برامج الأمان بعد التحدي الذي كان يحث رواد تيك توك على سرقة سيارة عبر تخطي نظم الأمن فيها باستخدام "كابل يو. إي. بي" فقط

العربية.نت
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شرعت شركتا هيونداي وكيا في طرح تحديثات لبعض البرامج بالولايات المتحدة من أجل وقف سرقات سيارات متعلقة بتحدي على تيك توك، والذي تعتقد السلطات أنه أدى إلى ما لا يقل عن 14 حادثاً تم الإبلاغ عنها و8 حالات وفاة.

التحديثات مجانية لملايين المركبات التي تفتقر إلى جهاز رئيسي لمكافحة السرقة، وهي مشكلة تم استغلالها على وسائل التواصل الاجتماعي وأدت إلى تفشي سرقة السيارات.

وتقوم البرمجية التي يتم إصدارها بتحديث برنامج إنذار السرقة لتمديد طول صوت التنبيه من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة ويتطلب أن يكون المفتاح في مكانه المخصص من أجل تشغيل السيارة.

سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
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  • سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
  • سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
(2 صور)
سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
سيارة للشرطة الأميركية تمت سرقها إثر "تحدي كيا"
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وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الثلاثاء، إن حوالي 3.8 مليون سيارة هيونداي و4.5 مليون سيارة كيا مؤهلة لتحديث البرمجية.

قالت شركة هيونداي إن التحديثات بدأت يوم الثلاثاء لما يقرب من 4 ملايين سيارة بداية من مليون سيارة إلنترا موديلات 2017-2020، وسوناتا موديلات 2015-2019، وفينيو موديلات 2020-2021.

من المقرر أن يكون التحديث متاحاً للمركبات المؤهلة المتبقية بحلول يونيو.

وفي "تحدي كيا" الذي ينتشر على تيك توك، نشرت عصابة سرقة فيديو يحتوي تعليمات على كيفية تخطي نظم الأمن في السيارات باستخدام "كابل يو أي بي" فقط. ويمكن النجاح بهذه المهمة في غضون أقل من دقيقة. وقد شرع في تنفيذ هذا التحدث العديد من رواد "تيك توك" وبعضهم من الأطفال.

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