لن ننساها ما حيينا.. شاهد اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر

نشرت وكالة الأناضول للأنباء على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو مجمعا من عدة كاميرات مراقبة مثبتة في أماكن مختلفة بولاية ملاطيا التركية، حيث أظهر اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية فجر 6 فبراير المنصرم.

ويظهر الفيديو لحظات الاهتزاز الأرضي القوي والذعر الذي أصاب الناس بالشوارع والطرقات.

لحظات تحبس الأنفاس.. كاميرات المراقبة في ولاية #ملاطية تلتقط اللحظات الأولى لـ #الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي #تركيا مطلع الأسبوع الماضي pic.twitter.com/yZeVyBLhKr — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

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هي لحظات تحبس الأنفاس فعلياً ولحظات رعب أصابت جنوبي تركيا جراء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، متسبباً في انهيار عشرات الآلاف من المنازل ودفن أكثر من 39 ألف شخص تحت الركام، منهم عائلات بأكملها. كما أصيب وأصبح مئات الآلاف من الضحايا بلا مأوى.

وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في تركيا، اليوم الأربعاء، في محاولة للعثور على أحياء رغم تلاشي الآمال، لعلّ وعسى تحدث المعجزة ويظل أحدهم متشبثا بالحياة ويقاوم وينجو من "كارثة القرن" كما وصفها الرئيس التركي. وبالفعل تم انتشال عدد من الأحياء بعد نحو 228 ساعة تحت الركام.