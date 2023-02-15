ماسك يغرد بصورة كلب.. "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع"

في وقت يعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري، يكشف رجل الأعمال الأميركي في تغريدة ساخرة له عن "تعيين" رئيس تنفيذي جديد للشركة، ويرفق خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!".

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ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها "ختم" على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم "فلوكي" (Floki).

يذكر أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك جروا من هذه السلالة اسمه "فلوكي" ونشر وقتها صورة له عبر "تويتر".

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي "بمجرد أن يجد شخصا مجنونا بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة". في ذلك الوقت، ذكرت قناة "CNBC" أن ماسك كان يبحث بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر".

واليوم الأربعاء، قال ماسك، إن تويتر يعمل على الوصول إلى مستوى عالٍ من تحديد الهوية لمستخدمي المنصة.

وأضاف ماسك، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "نريد أن نضمن لمستخدمي تويتر أفضل استفادة من المنصة".

وتابع: "ننظر إلى الانتقادات لمنصة تويتر ونحاول الاستفادة منها".

أشار إلى أنه قد يعلن عن تعيين مدير تنفيذي لمنصة تويتر بنهاية العام الجاري.