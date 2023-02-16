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صورة من مقطع الفيديو (رويترز)
صورة من مقطع الفيديو (رويترز)

شاهد.. فيديو يوثق انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي

دبي - العربية.نت
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وثق مقطع مصور لحظات انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة بهطاي.

وفي المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ظهر الوزير وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

انفجار مدفأة بالحطب

وفجأة تطايرت ألسنة اللهب في الفيديو المتداول، وكان ذلك نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.

وبحسب وسائل إعلام تركية لم يتعرض الوزير لأي إصابات نتيجة الانفجار.

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