شاهد.. فيديو يوثق انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي

وثق مقطع مصور لحظات انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة بهطاي.
مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي أثناء تفقده أحد المواقع المتضررة من الزلزال في #هطاي#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/EulRiG2BqE— العربية (@AlArabiya) February 16, 2023
وفي المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ظهر الوزير وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.
انفجار مدفأة بالحطب
وفجأة تطايرت ألسنة اللهب في الفيديو المتداول، وكان ذلك نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.
Bakan Koca, tehlike atlattı!— ÜLKE TV (@ulketv) February 16, 2023
Isınmak istedikleri teneke sobada kor patlaması oldu. #deprem #haber #fahrettinkoca pic.twitter.com/ZLHe1qewH8
وبحسب وسائل إعلام تركية لم يتعرض الوزير لأي إصابات نتيجة الانفجار.
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