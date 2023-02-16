شاهد.. فيديو يوثق انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي

وثق مقطع مصور لحظات انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال في بلدة بهطاي.

مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار مدفأة أمام وزير الصحة التركي أثناء تفقده أحد المواقع المتضررة من الزلزال في #هطاي#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/EulRiG2BqE — العربية (@AlArabiya) February 16, 2023

وفي المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ظهر الوزير وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

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انفجار مدفأة بالحطب

وفجأة تطايرت ألسنة اللهب في الفيديو المتداول، وكان ذلك نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالحطب كانت أسفل قدمي المتواجدين الملتفين حولها.

وبحسب وسائل إعلام تركية لم يتعرض الوزير لأي إصابات نتيجة الانفجار.