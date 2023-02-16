طفل مصري عمره 3 سنوات يورط أمه بطلب "أوردر" ثمنه 185 ألف جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منشورا لأم تعلن عن صدمتها من إقدام طفلها على شراء عصير موز باللبن بقيمة 185 ألف جنيه.

وحكت الأم الواقعة عبر منشور، لاقى تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "قاعدة في أمان الله بطلب حاجات للبيت وقمت أجيب حاجة ورجعت ولقيت ابني 3 سنين بيقولي أنا جبت عصير موز".

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وأضافت: "قلت له ماشي ومجاش في بالي خالص أنه طلب بجد، جاية أدفع الفلوس ببص مكنتش فاهمه هو الحساب كام، جالي صدمة وشلل رعاش".

كما أضافت مصدومة: "كان هيجيلي صدمة عصبية ونفسية هبيع اللي ورايا واللي قدامي والبيت للموز بلبن".





وحين راجعت الأم الطلب اكتشفت أن الابن طلب 987 كرتونة عصير موز باللبن بمبلغ 184519جنيه، لتلغي الطلب على الفور.

من جهتها، تدخلت الشركة الخاصة بإنتاج الموز باللبن الذي يفضلها صغيرها وتواصلت مع الأم وأرسلت له هدية عبارة عن "موز باللبن" أيضا.