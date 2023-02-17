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صورة الشابة العراقي التي ظهرت في فيديو التحرش
صورة الشابة العراقي التي ظهرت في الفيديو

شابة عراقية تناشد: تحرشوا بي وسط الطريق والشرطة "عوفيها"

دبي- العربية.نت
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"لحقني إلى أمام منزلي وتحرش بي" بتلك الكلمات خرجت شابة عراقية على مواقع التواصل لتحكي ما حصل معها بقلب محروق، لاسيما بعد أن تجاهلها أحد رجال الشرطة.

فقد حكت الفتاة التي ظهرت في فيديو انتشر بين الناشطين العراقيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، كيف أقدم مجهول على اللحاق بها وسط الشارع، وفي مكان مأهول على ما يبدو، للتحرش بها.

وبينما راحت تسرد التفاصيل غالبتها الدموع وهي تؤكد أنها راحت تستنجد وتصرخ إلا أن أحداً في الشارع لم يتقدم لنجدتها.

"عوفيها الشغلة"

كما أكدت أنها تواصلت مع دورية للشرطة، إلا أن العنصر قال لها "عوفيها الشغلة" بمعنى انسي الموضوع، أو أن الأمر لا يتطلب كل تلك الجلبة!
ما أثار حفيظة الفتاة التي وجهت انتقادات شتى لهذا التصرف، وقد أيدها العديد من الناشطين على مواقع التواصل.

يشار إلى أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

فيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر، وطالب أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

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