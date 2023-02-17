شاهد هزة أرضية على الهواء خلال مؤتمر لوزير تركي

أثناء مؤتمر صحافي لوزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي مساء الخميس، ضربت هزة أرضية محافظة هاتاي جنوب البلاد.

وقد وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة فيما كان كيريشتي يتحدث عن زلزال السادس من فبراير مباشرة على الهواء.

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غير أن الوزير أكمل مؤتمره بشكل طبيعي.

أكثر من 40 ألف قتيل

يذكر أن عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 40 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصاً لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء الزلزال، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732، وفق فرانس برس.

أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً

فيما أوقفت تركيا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق، وفعلت حكومة النظام في سوريا الشيء نفسه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

يشار إلى أن الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً في تاريخها المعاصر.