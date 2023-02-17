"يا ولدي ابشر".. تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري يتيم

بكل ما لبراءة الأطفال من معنى، أعرب طفل سوري يتيم للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة بعد الزلزال المدمر، عن أمنيته بمشاهدة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، مشدداً على عشقه لنادي النصر السعودي.

وما أن انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حتى جاء الرد من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

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"يا أهل الخير من يوصلني فيه"

فقد نشر آل الشيخ فيديو يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي أكد في حديثه أن والده متوفي وأنه يعيش مع والدته.

وأرفق المستشار الفيديو قائلا: "يا ولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا أهل الخير من يوصلني فيه؟".

"أبي ميت بس"

يشار إلى أن الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً عقب زيادة الإعلامي الإماراتي إلى سوريا حملة الإغاثة الإماراتية عقب الكارثة، بسبب براءة الطفل السوري وهو يتحدث.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك... يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

وكان المزكي نشر الفيديو قائلاً: "أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا مع قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره".

وفي حصيلة جديدة لعدد الضحايا التي حصدها الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 36,187.

فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328 بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.