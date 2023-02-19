شاهد ضيفاً غير متوقع.. يفاجئ عروسين ويشاركهما جلسة تصوير

اقتحمت قردة مشاكسة وهي تحمل طفلها، حفل زفاف أقيم في المكسيك لامرأة أميركية تدعى صوفي نجو، وزوجها أندور.

وفيما كان الثنائي في وسط جلسة تصوير خاصة لزفافهما، فوق أحد الجسور في أحد المنتجعات المحاط بالأشجار الاستوائيّة، اقتحمت القردة المشهد والتقطت لها صور مع العروسين.

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وحصد مقطع الفيديو على أكثر من 7 ملايين مشاهدة على "تيك توك"، وأكثر من 80 ألف مشاهدة عند نشر الصورة عبر "إنستغرام".

وكشفت العروس صوفي، المنحدرة من ولاية فرجينيا الشمالية، أن تحضير حفل زفافها في وجهة سياحية كان رغبةً منها بتنظيم احتفال كبير مع جميع الأشخاص الذين يحتلون مكانة مميزة فى حياتها هي وزوجها.

وقالت صوفي: "فجأة توجّهت قردة نحونا أثناء رقصنا، وصُدمت جدًا في البداية لأنني رأيت شيئًا ما يتّجه إلينا من طرف عيني، ولم يكن لدى أي فكرة عمّا كان، ولكن كان زوجي هادئًا للغاية، وقد تسلّقت القردة على زوجها مع صغيرها".

ورغم شعورها بالخوف في البداية، فإن الأمر تحوّل إلى موقف مضحك بمجرّد إدراكها ما حصل مع مرور الوقت.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الأميركية وهي تتغلّب على خوفها، وتداعب القردة البنية اللون، وقالت صوفي: "المشهد سيصبح ذكرى دائمة لنا في حفل زفافنا، وذكرى لا يمكن نسيانها أبدا".