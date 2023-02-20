اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مروحيات لنقل الحوامل إلى المستشفيات في المغرب بسبب الثلوج من 2
مروحيات لنقل الحوامل إلى المستشفيات في المغرب بسبب الثلوج
(2 صور)

المغرب.. فاجأها المخاض وسط الثلوج فتم نقلها للمستشفى بمروحية

قرويون يتحدثون عن مشاهد لم يسبق أن شاهدوها منذ نصف قرن

الرباط - عادل الزبيري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حالة غير مسبوقة تشهدها الأجواء المغربية، حيث تساقطت الثلوج بكثافة في بعض المناطق، وأدت إلى عزل السكان في تلك المناطق. وقد شهدت واحدة من تلك المناطق واقعة حبست الأنفاس، حيث تفاجأت سيدة بآلام المخاض في تلك الأجواء ووسط الثلوج التي عزلت منطقتها بسبب إغلاق الطرق، مما استدعى تدخل السلطات لإنقاذ السيدة.

أجواء ثلجية غير مسبوقة في المغرب
أجواء ثلجية غير مسبوقة في المغرب

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، بأنه قد تم نقل السيدة في حالة مخاض بواسطة مروحية من منطقة محاصرة بالثلوج من دوار "أوديد" بجماعة "تيديلي" إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات.

وأوضح مصدر أنه مباشرة بعد وصولها إلى مطار مدينة ورزازات على متن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية، تم نقل السيدة الحامل إلى غرفة العمليات في المستشفى الإقليمي سيدي حساين بواسطة سيارة إسعاف تم تجهيزها مسبقًا لاستقبالها.

وأضاف المصدر أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بورزازات عبأت مختلف مواردها البشرية واللوجيستية من أجل التدخل والتكفل بالحالات الطارئة المتضررة بكافة المناطق، التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية المهمة الأخيرة، تطبيقا للتعليمات الملكية.

ثلوج كثيفة في اليابان تعطل السفر جوا وبرا وتغلق الطرق سياحة وسفر سفر ثلوج كثيفة في اليابان تعطل السفر جوا وبرا وتغلق الطرق
شاهد فرحة هستيرية لمؤثرين مصريين بالثلوج في الجزائر سوشيال ميديا الجزائر شاهد فرحة هستيرية لمؤثرين مصريين بالثلوج في الجزائر

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو مشاهد غير مسبوقة لقرى ضواحي مدينة ورزازات غارقة وسط ثلوج قارب سمكها المترين، وتحدث القرويون عن مشاهد لم يسبق أن شاهدوها منذ نصف قرن.

وأمنت القوات المسلحة الملكية المغربية جسرا جويا لتقديم المساعدات بالمواد التموينية والغذائية للسكان المعزولين وسط الثلوج، فيما قدمت فرق طبية المساعدة للحالات المرضية وإجلاء للنساء الحوامل إلى أقرب المستشفيات لضمان الولادة في أحسن الظروف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط