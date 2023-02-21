بكلمات تفطر القلب.. شقيقة عروس فوج إطفاء بيروت تستذكرها

أكثر من عامين مرا على انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وجرح أهالي الضحايا لم يلتئم بعد، في ظل غياب المحاسبة للمسؤولين عن مأساة انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي خلّف أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6500 إصابة، فضلاً عن الخسائر الجسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

فقد استذكرت ماريا فارس شقيقتها "عروس فوج الإطفاء"، كما عرفت للإعلام، سحر فارس، بتسجيل صوتي سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريا فارس شقيقة الشهيدة في #فوج_إطفاء_بيروت #سحر_فارس ، تستعيد صوتها من خلال محادثة سابقة بينما وتعبر عن شوقها لها:"اشتقت لك ولصوتك وعينيكي وكل شيئ متعلق بك.. لا شيئ بخير بغيابك ولن يكون بخير أبداً.. ليتك بيننا سحورة" #انفجار_مرفأ_بيروت #٤_آب #دولتي_فعلت_هذا #نسياننا_جريمة pic.twitter.com/Ydfsn1sjzV — Bila Rakaba (@BilaRakaba) February 21, 2023

مادة اعلانية

كما عبرت ماريا عن شوقها الشديد لها قائلة: "اشتقت لك ولصوتك وعينيكي وكل شيء متعلق بك.. لا شيء بخير بغيابك ولن يكون بخير أبداً.. ليتك بيننا سحورة".

وكان موعد زفاف سحر وخطيبها جيلبير قرعان مقرراً يوم 6 يونيو 2021.

إطلاق سراح الموقوفين

يذكر أن النائب العام التمييزي غسان عويدات قرر يوم 25 يناير 2023 إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات إطلاق سراح الموقوفين كافة في القضية دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي.

جاء قراره إثر اتخاذ البيطار قراراً بإخلاء سبيل 5 فقط من الموقوفين يوم 23 يناير.

منع سفر

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، رد عويدات على القرارات التي اتخذها البيطار بـ"رفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف".

فيما كشف مسؤول قضائي لفرانس برس حينها أن عويدات ادعى على البيطار وقرر منعه من السفر "على خلفية التمرد على القضاء".

يشار إلى أن البيطار كان استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار يوم 23 يناير، بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل 5 موقوفين، وادعى على 8 أشخاص جدد.