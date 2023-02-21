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فيديو لسرقة ولا أغرب في العراق.. "مسكوف" على النار

دبي - العربية.نت
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أثار فيديو سرقة طريف وغريب في آن واحد بأحد المدن العراقية، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

فقد أظهرت كاميرا مراقبة، لحظة قيام شاب بسرقة (سمكة مسكوف) أثناء عملية شوائها على النار في الشارع.

وتبين من المقطع المصور بتاريخ 17 فبراير الجاري، سيارة تقف فجأة في وسط طريق خالٍ من المارة لينزل شاب من المقعد الخلفي على قدميه ويقترب من سيخ شواء كانت عليه الوجبة الشعبية الأشهر بين العراقيين وتتكون من السمك المشوي، ليأخذ السيخ ويعود أدراجه إلى المركبة التي انطلقت سريعاً لمغادرة المكان.

إلى ذلك، قابل نشطاء مواقع التواصل الفيديو بتعليقات فكاهية عن الجوع، متسائلين عن وضع السمكة هل نضجت أم تحتاج إلى تكملة شوائها مجددا في مكان آخر؟

لكن عددا منهم رجح أن يكون الموقف هو مقلب بين مجموعة من الأصدقاء أو المعارف.

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