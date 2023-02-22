"فول" سفير أميركا بالسودان يثير تفاعلاً واسعاً على التواصل

تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حصدته زيارة السفير الأميركي بالسودان جون غودفري إلى إقليم النيل الأزرق جنوب البلاد.

في التفاصيل، نشر غودفري عبر حسابه الشخصي في تويتر والموقع الرسمي للسفارة الأميركية في فيسبوك، الأربعاء، صوراً لزيارته، وقد حظي بإفطار بسيط في الهواء الطلق، قوامه الفول، الوجبة الشعبية الأشهر والأكثر تفضيلاً لدى السودانيين الذين انهالوا بالتعليقات المرحبة.

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فيما علق قائلاً: "استمتعت بإفطار فول لذيذ هذا الصباح في الدمازين، وبالطبع مشروبي المفضل القهوة السودانية التي أستمتع بها بشكل خاص خلال رحلاتي خارج الخرطوم".

Enjoyed delicious Foul breakfast this morning in Damazine. And of course my favorite drink - Sudanese coffee - that I particularly enjoy on trips outside Khartoum. pic.twitter.com/18kYdLtBMe — John Godfrey (@USAMBSudan) February 22, 2023

أول سفير أميركي منذ 1996

يذكر أن واشنطن رفعت في 27 نوفمبر 2021 تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وعينت جون غودفري سفيراً للولايات المتحدة في الخرطوم، ليصبح بذلك أول سفير أميركي منذ عام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

فيما قدم غودفري أوراق اعتماده رسمياً في 1 سبتمبر 2022.

شغف بالثقافة والعادات

ومنذ أن حط رحاله بالسودان، أظهر شغفاً بالثقافة والتراث المحلي والعادات والتقاليد السودانية. كما ظهر في عدة مواقع أثرية وشعبية بطريقة غير معتادة لدى السفراء المعتمدين بالسودان.

كذلك حرص في يناير الفائت على مشاركة صور رحلته إلى مدينة مروي شمال السودان عبر تويتر وفيسبوك. ونشر صوراً لزيارته لجبل البركل الأثري والمواقع الأثرية بمنطقة الكرو.

أشهر مقهى.. ومباراة ودية

وفي تلك الرحلة، قام بزيارة نادرة لقهوة أم الحسن، أشهر مقهى شعبي بالطريق الصحراوي الذي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدن شمال السودان.

وقال: "سعدت بلقاء عائلة الراحلة أم الحسن في مقر قهوتها المشهورة في طريق شريان الشمال. وكانت الراحلة رائدة في ترحيب بالمسافرين، حيث ظلت تستقبلهم بحرارة لأكثر من عام من جميع أنحاء البلاد عندما كانوا يتوقفون لتناول الشاي والقهوة وأخذ قسط من الراحة".

كما شاهد خلال تلك الرحلة أيضاً مباراة ودية لكرة القدم على ملعب ترابي بمدينة كريمة.

Thrilled to play soccer/football with talented kids in Karima, Al-Tahadi Club. Sport plays a role in bridging cultures and bringing us closer together. pic.twitter.com/esq3i5g21V — John Godfrey (@USAMBSudan) January 19, 2023

ونشر موقع السفارة الرسمي حينها، رسالة قصيرة ذكر فيها أن غودفري يتطلع إلى مباراة إياب بعد تعادله مع أشبال التحدي بكريمة مربع واحد.