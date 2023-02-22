فيديو قديم لأصالة يهز التواصل.. أحرجت "مايسترو" أمام الجمهور

أعاد رواد مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو قديما للمطربة أصالة من إحدى حفلاتها، وهي تقف على المسرح وبجوارها المايسترو هاني فرحات.

"عبر عن فرحه.. ثم أحرج"

في بداية الفيديو، يعتقد فرحات أن أصالة تشيد به أمام الجمهور فيعبر عن فرحه، إلا أن أصالة تضعه في موقف شديد الحرج، حين يظهر أنها تتحدث عن المايسترو خالد فؤاد.

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أصالة تعرضت لهجوم كبير من رواد التواصل، عقب إعادة تداول مقطع الفيديو، بدعوى هجومها على قائد فرقتها المايسترو هاني فرحات.

الفيديو قديم

من جهته، أوضح مدير الإعلام في دار الأوبرا المصرية، محمد منير، أن "الفيديو لا يمت للواقع بأي صلة.. أولا: الحفل ليس جديدا، وأقيم في ختام مهرجان الموسيقى العربية عام 2019"، وفق ما نقل عنه موقع "مصراوي".

وأضاف أن أصالة حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري في حينه على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاون فني في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستغرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته بأنه من أحلى الليالي".

وأضاف: "وحرصت أصالة، قبل تقديمها إحدى الأغاني، على توجيه الشكر إلى المايسترو خالد فؤاد، الذي تولى قيادة فرقتها الموسيقية، باعتباره شريكا لبداياتها، ولتواجده في الحفل، ولم يكن ذلك إطلاقا على حساب المايسترو فرحات، كما تصور البعض".