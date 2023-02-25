ظنوا أنه عرض رومانسي.. رجل يحمل زوجته برفق ويرميها بعرض البحر
الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني في إندونيسيا
انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل يظهر رجلاً يرمي بسيدة في البحر من على سفينة.
كاميرا مراقبة مثبتة في سفينة قرب ميناء باكوهيني في جزيرة سومطرة الأندونيسية التقطت لحظة قيام رجل بحمل زوجته بطريقة اعتقدوا أنها رومنسية لكنه رماها في البحر.— إياد الحمود (@Eyaaaad) February 24, 2023
لا أحد يعرف لماذا قام بذلك لكن البعض يعتقد أنه يريد التخلص منها.
قبضوا عليه وتم إنقاذ الزوجة.pic.twitter.com/7VSDPtcduR
وتبين لاحقا أن الحادث وقع على سفينة على وشك الرسو في ميناء باكوهيني، جنوب لامبونج في إندونيسيا.
وتوضح لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء الى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها.
للوهلة الأولى ظن الركاب أن ما يشاهدونه هو عرض رومانسي من زوج لزوجته، إلى أن توجه بها لحافة السفينة ورماها في البحر. أصيب ركاب السفينة الآخرون بالذعر وهرعوا لإنقاذ زوجته والسيطرة عليه.
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