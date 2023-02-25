شاهد سفيرة أميركا بالجزائر تتعلم اللهجة العامية

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر فيديو طريفاً، نشرته سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر على صفحتها على تويتر، يظهر السفيرة إليزابيث مور أوبين، وهي تحاول تعلم اللهجة العامية الجزائرية بطريقة مرحة.

وظهرت إليزابيث مور أوبين في بداية المقطع مبدية استغرابها من كلمة "كوزينة"، أي مطبخ باللهجة العامية الجزائرية، معتبرة أنها تشبه في نطقها اللغة الإيطالية أو الإسبانية، وهي تريد تعلم العامية الجزائرية، ليوضح لها من كان يحاورها ويعلمها في المقطع أن اللهجة الجزائرية الدارجة تأثرت بعدة لغات منها الإسبانية والإيطالية والفرنسية وحتى التركية.

Today, Ambassador Aubin is learning kitchen supplies names in Daridja…The spoon wasn’t an easy one 😁 Check it out! pic.twitter.com/Kxrt8qzjdu — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) February 21, 2023

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وبعدها راحت السفيرة تعدد بحماس عدة كلمات أو أسماء أشياء بالمطبخ باللهجة الجزائرية على غرار "فريجيدار" أي الثلاجة، "كوشة" أي الفرن، "مرميتة" أي قدر، "طبسي" أي صحن، "فرشيتة" أي الشوكة وغيرها.

ولقي مقطع الفيديو تفاعلا من طرف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تهاطلت التعليقات بين مشجع، ومتهكم على طريقة نطقها، وممتدح لعفويتها وطاقتها الإيجابية، فيما راح آخرون يقترحون عليها كلمات أخرى لتعلمها.

يذكر أن السفيرة إليزابيث مور أوبين، نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتفاعل بكثرة مع الأحداث ومجريات المشهد الجزائري، ليس فقد السياسي بل حتى الثقافي والرياضي والسياحي، وفي العديد من مجالات الحياة.

وكانت السفيرة إليزابيث مور أوبين قد علقت على تصنيف الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية بالعالم قائلة: لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأميركيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة".

أكدت إليزابيث في تصريحات أخرى على تعزيز العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "وأج" مطلع الشهر الجاري، إنه ومنذ توليها المنصب كانت هناك العديد من المبادرات بين البلدين، مضيفة، "أنا أعتبر أن العلاقات الثنائية قوية وتعرف أيضا تطوراً، حيث نعمل على توسيع وتعميق روابطنا في مختلف المجالات".

وأردفت "كما حققنا على وجه الخصوص تقدما معتبرا في علاقاتنا الاقتصادية فضلا عن تحقيقنا خطوات هامة هذه السنة في مجال الطاقة. وهو قطاع تعاون تقليدي بين بلدينا ولكن أيضا في جميع المسائل الاقتصادية".

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية إلى أن القانون الجديد حول الاستثمار يشكل خطوة مهمة للمضي قدما. واسترسلت تقول "أعتقد أن هذا الإطار الجديد للاستثمار جذاب كثيرا للمؤسسات الأميركية"، مؤكدة أنها ستعمل خلال عهدتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأميركية إلى الجزائر.

من جهة أخرى، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى احتمال التوقيع على اتفاق حول فتح خط جوي مباشر الجزائر-نيويورك هذه السنة بين البلدين.