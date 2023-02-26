ثلوج فوق رمال الصحراء حديثاً في ليبيا … هل يعقل؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زعم ناشروها أنها تظهر تساقط الثلوج حديثاً في صحراء ليبيا.

وتُظهر الصور مشاهد من صحراء كست الثلوج رمالها، فيما علق ناشروها بالقول: "منظر غير عادي لأول مرة تمتزج رمال الصحراء بالثلوج في ليبيا"، وفق فرانس برس.

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جاء تداول هذه الصور بالتزامن مع نشر وسائل إعلام محلية أخباراً عن تساقط الثلوج في عدة مناطق ليبية.

صحراء الجزائر

إلا أن الصور التي انتشرت قديمة ولم تلتقط حديثاً في ليبيا.

فالصورتان الأولى والثانية منشورتان على مواقع مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية عدة سنة 2016 على أنهما من صحراء الجزائر.

كما نشرهما حساب الإذاعة الجزائرية في نفس السنة إضافة لصور أخرى لمشهد الثلوج في الصحراء.

والصورة الثالثة، التي تظهر رجلاً يقف على كثبان رملية، مأخوذة من مقطع فيديو نشرته شبكة "بي بي سي" سنة 2018 لمشاهد الثلوج في منطقة عين الصفراء الصحراوية بالجزائر.

فيما عُثر على الصورة الرابعة التي تظهر اسم منطقة سوكنة الليبية مرسوماً على الثلج، منشورة سنة 2019 ما ينفي أن تكون لتساقطات حديثة في ليبيا.

أما الصورة الأخيرة، فيرشد التفتيش إليها منشورة على شبكة الإنترنت سنة 2004 على أنها تظهر آثار عوامل التعرية والرعي الجائر في تشيمبورازو بالإكوادور.