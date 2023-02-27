الدرعية تشهد لقاء المشاهير.. رونالدو وتايسون يخطفان الأضواء

لم تكن المعركة بين الملاكم جيك بول وتومي فيوري التي جرت الأحد، على أرض ملعب الدرعية في المملكة العربية السعودية عادية ليس فقط بسبب أبطالها بل أيضاً لمن كانوا ضيوفاً يشاهدونها.

فقد شهدت المباراة تواجد مهاجم نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعه بطل الملاكمة السابق العالمي مايك تايسون.

مادة اعلانية

خطفا الأضواء

كما خطف الاثنان الأضواء على المدرجات بعدما ظهرا يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور، وهو ما جعل تواجدهما عرضاً آخر، خصوصا أن رونالدو كان برفقة نجله كريستيانو جونيور.

وبينما كانت تلك المباراة الحدث الأكثر انتظاراً خلال الفترة الماضية، شهدت بالفعل مفارقات عدّة، حيث تعرض فيها جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري.

Cristiano Ronaldo and Mike Tyson together at Jake Paul vs Tommy Fury tonight…



[📽️ @DerekWarChisora] pic.twitter.com/WdqdhWqT7w — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2023

الأكثر ترقباً

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأميركي أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

أما "نزال الحقيقة"، فيعتبر أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقبا بين عشّاق رياضة الملاكمة.