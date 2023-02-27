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رونالدو وتايسون
النجمان العالميان تايسون ورونالدو في ملعب الدرعية

الدرعية تشهد لقاء المشاهير.. رونالدو وتايسون يخطفان الأضواء

"نزال الحقيقة".. جيك بول يتعرض لأول خسارة في مسيرته الحديثة أمام تومي فيوري

دبي - العربية.نت
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لم تكن المعركة بين الملاكم جيك بول وتومي فيوري التي جرت الأحد، على أرض ملعب الدرعية في المملكة العربية السعودية عادية ليس فقط بسبب أبطالها بل أيضاً لمن كانوا ضيوفاً يشاهدونها.

رونالدو يسجل أفضل بداية تهديفية في مسيرته رياضة سعودية رونالدو يسجل أفضل بداية تهديفية في مسيرته

فقد شهدت المباراة تواجد مهاجم نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعه بطل الملاكمة السابق العالمي مايك تايسون.

خطفا الأضواء

كما خطف الاثنان الأضواء على المدرجات بعدما ظهرا يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور، وهو ما جعل تواجدهما عرضاً آخر، خصوصا أن رونالدو كان برفقة نجله كريستيانو جونيور.

وبينما كانت تلك المباراة الحدث الأكثر انتظاراً خلال الفترة الماضية، شهدت بالفعل مفارقات عدّة، حيث تعرض فيها جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري.

الأكثر ترقباً

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأميركي أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

أما "نزال الحقيقة"، فيعتبر أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقبا بين عشّاق رياضة الملاكمة.

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