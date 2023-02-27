صورة لجن على غصن شجرة.. رئيس دولة يؤكد "التقطها مهندس"

بصورة قاتمة أشعل رئيس المكسيك أندريس مانويل، موجة من الانتقادات وحملة سخرية شنها الآلاف على مواقع التواصل، حتى وصلت أصداؤها إلى كافة وسائل الإعلام العالمية.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

فقد فاجأ متابعيه أمس بصورتين نشرهما على حسابه في تويتر، أظهرت الأولى ما وصفه بجن الغابات متربعاً على غصن شجرة ليلاً.

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وكتب بجدية تامة معلقاً على إحدى الصورتين: "أحد المهندسين تمكن من تصوير الجني Aluxe قبل 3 أيام".

أما على الثانية، فأشار إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام.

لتنهال التعليقات الساخرة على تلك التغريدة. ففيما علق أحدهم قائلا إن "أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك"، لفت آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه "حساب ساخر ليتبين أنه ساخر حساب الرئيس!".

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.