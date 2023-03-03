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(تعبيرية من آيستوك)

شاهد.. تحذير صادم من طبيب: هذا التمرين يجعلك تشيخ أسرع!

دبي - العربية.نت
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هل تعلم أن هناك تمارين يمكنها تسريع الشيخوخة وظهور التجاعيد؟

هذا ما كشفه جراح تجميل أميركي شهير، حيث حذر من أن الجري يجعل الناس يشيخون بشكل أسرع!

ففي فيديو انتشر كالنار في الهشيم على تيك توك خلال الأيام الماضية قال الدكتور جيرالد إمبر (82 عاماً) ضاحكاً: "نصف مرضاي يحبونني لذلك، والنصف الآخر يكرهونني بسبب ذلك".

@geraldimbermd Did you know there are exercises that can accelerate your wrinkles? #skincareover50 #skincareover40 #plasticsurgery #plasticsurgery #plasticsurgeon #nycdoctor #manhattan #nyc ♬ original sound - Gerald Imber, MD

فيما أشار إلى أن الجري قليلاً كل يوم وعدة أميال كل يومين يعد أمراً جيداً، لكنه سأل: "هل سبق لك أن رأيت عداء يجري لمسافات طويلة ولم يكن لديه وجه قديم هزيل؟ هذا ما يحدث".

يجب أن يتم باعتدال

كما أضاف أن الجري لا يؤثر على ملامح الوجه فحسب، بل يتسبب أيضاً بخسائر فادحة في أجزاء أخرى من الجسم، كالركبتين والكاحل والظهر.

لكن على الرغم من جميع الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها الجري على الجسم، فقد اعترف الطبيب بوجود فوائد للتمرين من خلال التأكيد على وجهة نظره بأنه - مثل كل شيء - يجب أن يتم باعتدال.

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