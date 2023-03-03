انقض على المعتدي.. فرنسا تشيد بمغربي أنقذ طفلة من الاغتصاب
الشاب إدريس عبّر عن سعادته الغامرة بعد أن وصلته تهنئة الشرطة
وجّهت الشرطة الفرنسية رسالة شكر وتهنئة إلى شاب مغربي يبلغ من العمر 15 عاما، بفضل تدخله البطولي لإنقاذ طفلة فرنسية من الاغتصاب على يد رجل ذي سوابق قضائية يبلغ 49 عاما.
فقد بدأت الشرطة بالبحث منذ الواقعة المذكورة عن الشاب إدريس من أجل تهنئته على عمله البطولي، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
قفز على المعتدي
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 3 فبراير/شباط الماضي، حين كان الشاب إدريس ذاهبا إلى ناديه لكرة القدم، فرأى رجلا يحاول الاعتداء على طفلة.
وما إن رأى الشاب الواقعة حتى قفز على المعتدي لتحريرها، حيث قام بشد كتفيه من المعطف، كما شرع في الصراخ ما لفت انتباه المارة الآخرين ليلتحقوا بالمكان.
سعادة غامرة
وأعرب الشاب إدريس عن سعادته الغامرة بعد أن وصلته تهنئة الشرطة.
يشار إلى أن الشرطة الفرنسية كانت أكدت في تعليق عن الواقعة أن الشاب تصرف بشهامة وأنقذ الطفلة دون تصعيد الموقف.
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