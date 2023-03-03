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عبد الحليم حافظ (أ ف ب)
عبد الحليم حافظ (أ ف ب)

صورة لعبد الحليم حافظ تشغل المصريين.. ما قصتها؟

دبي - العربية.نت
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في مصر، صورة زعم ناشروها أنّها لعبد الحليم حافظ عندما كان مدرّساً للموسيقى في ثانوية للبنات عام 1950.

ويظهر في الصورة عبد الحليم حافظ (1929-1977) محاطاً بعدد من الفتيات اللواتي يرتدين زيّاً موحداً.

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وجاء في التعليق المرافق "صورة نادرة لعبد الحليم حافظ عندما كان مدرّساً للموسيقى في مدرسة ثانوية للبنات في مدينة المحلّة الكبرى والتاريخ التقريبي عام 1950".

حقيقة الصورة

إلا أنّ الصورة المتداولة ورغم أنها صحيحة، إلا أنها لم تلتقط خلال امتهانه التدريس، حيث عمل المغنّي والممثّل المصريّ الراحل مدرّساً للموسيقى عقب تخرّجه من معهد الموسيقى في الفترة ما قبل العام 1950.

فرانس برس
فرانس برس

فقد نُشرت الصورة في "مجلّة الكواكب" عام 1961، وفي تلك الفترة كان عبد الحليم حافظ في أوجّ نجوميّته، بحسب وكالة "فرانس برس".

فرانس برس
فرانس برس

ونشرت الصورة إلى جانب صورٍ أخرى تظهر عبد الحليم خلال تلبيته دعوة من دار معلمات الجيزة للمشاركة في احتفالٍ بمرور سنة على بدء العمل في السدّ العالي.

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