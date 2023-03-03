شاهد ألطف طيار أردني.. أجلس مسنة مكانه بقمرة القيادة

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خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق طلب مسنة الجلوس مكان الطيار في قمرة القيادة لمشاهدة القدس ونابلس من الأعلى.
فما كان من الطيار الأردني إلا أن استجاب لطلب المسنة الفلسطينية واصطحبها إلى قمرة القيادة، بعد أن سألها ممازحاً: "هل ترغبين في القيادة؟".
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ثم طلب من المسافرين تصويرها، وأجلسها بجانبه، وجعلها ترتدي قبعة قائد الطائرة.
فيما بدت المسنة سعيدة جداً.
يشار إلى أن الفيديو نال تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث وصف الناشطون الطيار بـ"ألطف كابتن طائرة"، مشيدين بتصرفه مع المسنة.
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