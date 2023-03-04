فيديو محرج للافروف.. ضحكات ساخرة تتصاعد خلال حديثه

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، دأب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إطلاق تصريحاته "الشرسة"، بحسب ما يصفها البعض.

Sergei Lavrov’s comments on the Ukraine War are greeted with laughter in India pic.twitter.com/eETPILPiUA — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 3, 2023

إلا أن لافروف تعرض على ما يبدو لتفاعل غريب من قبل الجمهور، خلال محاضرة ألقاها أمس في الهند، بعد أن شارك في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نيودلهي.

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فخلال حديثه عن الحرب في أوكرانيا، قال لافروف أمام الحضور: "إن الحرب التي نحاول إيقافها، والتي أطلقت ضدنا، عبر استخدام الشعب الأوكراني.." .

إلا أن صيحات وضحكات الجمهور تعالت في تلك اللحظة تعليقاً على تلك التصريحات، دافعة الوزير إلى التوقف هنيهة قبل إكمال كلامه، متمسكاً بالرواية الروسية بطبيعة الحال.

فيما شارك عدد من الصحافيين، والناشطين على مواقع التواصل، معلقين على هذا المقطع، بطريقة ساخرة.

يشار إلى أن لافروف كان انتقد بشكل حاد في نفس المحاضرة الغرب، متهماً إياه بالتورط في تفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم العام الماضي.

كما أكد أن بلاده لن تعتمد بعد الآن على الشركاء الغربيين في مجال الطاقة، بل على شركاء موثوق بهم، وفق تعبيره. أوضح أن من ضمن هؤلاء الشركاء الصين والهند، ولكن ليس الغرب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، دأب المسؤولون الروس على اتهام الدول الغربية بتأجيج الصراع، واستعمال الأوكرانيين من أجل إضعاف بلادهم.