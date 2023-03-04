"تركض أسرع من أشرف حكيمي".. عاصفة تعليقات ضد متهمته!

عاصفة من التعليقات حصدتها أخبار اللاعب المغربي الشهير، ومدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، منذ الاعلان عن توجيه الادعاء الفرنسي تهمة الاغتصاب بحقه.

فقد تقاطر محبو نجم نجم كرة القدم للدفاع عنه، ضد تلك الصبية المجهولة التي ادعت أنه اغتصابه، طارحين كماً لا يحصى من الأسئلة، لاسيما بعد أن أعلنت محاميته أمس أنها الشابة ابالغة م العمر 24 عاما رفضت مواجهته، كما لم نفت نيتها رفع دعوى.

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ما دفع أنصار حكيمي إلى التأكيد أن القضية مجرد ابتزاز، مرددين ما قلته أمس محاميته فاني كولين.

أسرع منه!

فيما شكك آخرون بكلام الشابة التي ذكرت في التحقيقات معها أنها قصدت بيته ليل 26 فبرير الماضي، لكنه بدأ بتقبيلها والتحرش بها، فحاولت الفرار منه، وركضت راحلة.

ليعلق أحدهم على تويتر ساخراً:" يبدو أنها أسرع من لاعب كرة القدم حكيمي!"

وكانت الشابة زعمت أنها زاعمة تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور، يوم السبت 25 فبراير الماضي.

لتتوجه في اليوم التالي (الأحد 26 فبراير) إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، لكنها أكدت حينها أنها لا تريد تقديم شكوى.

كما أوضحت أنها التقت اللاعب الشهير في يناير على شبكة التواصل إنستغرام، وذهبت إلى منزله ليلا في سيارة أجرة طلبها لها على نفقته.

وشرحت كيف راح حكيمي يقبلها عنوة ويلمسها دون موافقتها، قبل أن يغتصبها، بحسب ما نقل مصدر في الشرطة.

ثم ادعت أنها تمكنت من تحرير نفسها منه، وغادرت مسرعة بفضل صديق جاء لاصطحابها من أمام منزل لاعب كرة القدم.