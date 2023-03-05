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من مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل

شاهد.. مطاردة بين الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة انتهت بمأساة

الفيديو لاقى تفاعلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي

العربية.نت
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في مقطع فيديو مأساوي، انتهت مطاردة بين عناصر الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة باصطدام السيارة بأحد المباني وانهياره عليها.

المقطع التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، وأظهر اصطدام سائق السيارة المسروقة سوداء اللون بسيارة أخرى ومن ثم بمنزل انهار على السيارتين.

وحصد مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المشاهدات وسط تفاعل واسع النطاق.

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