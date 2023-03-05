شاهد.. مطاردة بين الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة انتهت بمأساة
الفيديو لاقى تفاعلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي
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في مقطع فيديو مأساوي، انتهت مطاردة بين عناصر الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة باصطدام السيارة بأحد المباني وانهياره عليها.
#الولايات_المتحدة.. مطاردة بين الشرطة وسيارة مسروقة انتهت باصطدام السيارة بأحد المباني وانهياره عليها pic.twitter.com/wePPZsRUPK— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2023
المقطع التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، وأظهر اصطدام سائق السيارة المسروقة سوداء اللون بسيارة أخرى ومن ثم بمنزل انهار على السيارتين.
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وحصد مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المشاهدات وسط تفاعل واسع النطاق.
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