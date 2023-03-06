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أحمد مجدي
 أحمد مجدي

أحمد مجدي.. نجم مصري يتحدث "الجزائرية" ويفتخر بأصوله

والده مصري ووالدته جزائرية.. وله ذكريات كثيرة في منطقة زرالدة بالعاصمة الجزائرية

العربية.نت - الجزائر 
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يعتبر نجم الشاشة المصرية والعربية الممثل والمخرج المصري أحمد مجدي من الفنانين الذين يتحدثون العامية الجزائرية أو "الدارجة"، بالإضافة إلى اعتزازه بأصوله الجزائرية، فهو من مواليد 1986 من أب مصري وأم جزائرية.

وفي سنوات الثمانينات كان والده المخرج مجدي أحمد علي مدرساً لمادة الرياضيات في الجزائر، حيث التقى خلال رحلة عودته إلى مصر بوالدة الفنان التي كانت في رحلة سياحية إلى مصر، وهناك نشأت بينهما علاقة حب تُوجت بزواجهما. واستقرا في القاهرة وأنجبا أحمد وأختيه.

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في منطقة زرالدة بالعاصمة الجزائرية للفنان أحمد كثير من الذكريات التي عاشها في صباه برفقة والدته وخالاته.

ويُعد الفنان أحمد مجدي من أشهر الممثلين الشباب، وكانت انطلاقته الحقيقية في عالم الفن سنة 2008. وله أعمال عديدة في الإخراج والتمثيل، ومن بعض مشاركاته التمثيلية فيلما "مولانا" و"باب الوداع" ومسلسلا "المشوار" و"حجر جهنم".

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