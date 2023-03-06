حلا شيحة في صورة جديدة محيرة.. هل خلعت الحجاب؟

حيرة جديدة وقع فيها متابعو الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، بسبب ما تقوم به عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" مؤخرا، منذ انطلاق الشائعات الخاصة بانفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود.

لم تمر أيام على قيامها بحذف كافة صورها وصور عائلتها من الحساب، حتى عادت حلا لتثير الجدل، من خلال صورة نشرتها تظهر فيها بنصف شعر ونصف حجاب، حيث كانت ترتدي غطاء للرأس خاصا بالأجواء الشتوية، لكنه يظهر جزءا من شعرها.

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ولم تكشف حلا شيحة عن الأسباب التي دفعتها لإعادة نشر صور عبر حسابها مرة أخرى، ولماذا حذفت كافة صورها القديمة الخاصة بها وبأبنائها.

لكنها اكتفت بكتابة كلمة غامضة بالانجليزية "Evolving"، وتعني بالعربية قيد التطوير، تعليقا على الصورة المنشورة. فهل لا تزال تبحث عن شكل جديد مناسب لها؟

البعض هاجمها بشدة بسبب ما تقوم به و ووصمها باهتزاز شخصيتها، حيث تظهر تارة وهي ترتدي الحجاب وتارة أخرى بدونه، فيما دعمها البعض الآخر وعبروا عن إعجابهم بالصورة والمظهر الجديد.

حلا لم تتحدث حتى الآن حول زوجها معز مسعود، وهل وقع الانفصال بالفعل بينهما، خاصة أنها حذفت كافة الصور الخاصة به، فيما تظل صورتها متواجدة على حسابه الشخصي.

ولم تفسر حلا ما تقوم به في الآونة الأخيرة، وهل تنوي العودة إلى التمثيل من جديد، أم أنها اكتفت بما قدمته في السنوات الماضية.