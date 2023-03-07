كأنك داخل نفق.. صورة لثقب أسود تثير حيرة مشاهديها

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مع ازدياد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا اليومية، باتت الخدع البصرية حاضرة دائماً على الصفحات.

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ما السر؟

وفي تحد جديد، أثارت صورة وهم بصري حيرة المستخدمين بسبب ما تقدمه من خداع للعين وللعقل معاً.

فالصورة تظهرك وكأنك داخل نفق مظلم، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

إلا أنه وبمجرد التحديق في مركزها لثوان معدودات، تنجذب مخيلتك تماما وكأنك تدخل نفقا مظلما.

ومع مرور الوقت، يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق رغم أنها صورة ثابتة.

حل اللغز

ووسط حيرة الجميع، لفت العلماء إلى أن السر وراء رؤيتك لهذا النفق أن حدقة العين تتسع عند رؤية مثل هذه الصورة.

يشار إلى أن تلك الصورة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وحصدت الصورة الغريبة عشرات التعليقات بينها: "لقد أثارت حيرتي"، "أشعر بالفعل أني أدخل لنفق"، "لقت أرهقت عيني"، "لا أطيق النظر إليها لفترة أطول".