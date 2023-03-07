مشاهد ولا أغرب تشعل نار اليمنيين..عسل يملأ الشارع في إب؟!

أثارت مشاهد انقلاب صهريج لنقل المحروقات غضباً عارماً بين عشرات اليمنيين على مواقع التواصل، لاسيما بعد أن امتلأت الشوارع بمادة "لزجة" قيل إنها عسل.
فقد أبدى العديد من المعلقين استغرابهم من نقل "العسل" في صهريج مخصص للوقود، دون حسيب ولا رقيب!
فيما اعتبر آخرون أن الأمر لا يدعو للاستغراب، لاسيما أن كل شيء وارد في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
وتناقل يمنيون الفيديو وعليه تعليق لأحد المارة على ما يبدو، وهو يقول "إن صهريج عسل انقلب على الطريق"، عند أحد مداخل مدينة إب وسط البلاد.
دبس صناعي!
كما حملوا الحوثيين مسؤولية غياب الرقابة، بينما ألمح آخرون إلى الغش الذي يمارسه بعض تجار العسل في المنطقة، مؤكدين أن السائل دبس قصب السكر.
ليتبين لاحقا أن الصهريج الخاص بنقل الوقود، كان يحمل حوالي 100 ألف لتر من "الدبس الصناعي"، ما تسبب بحوادث انزلاق، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما أوضح أحد المسؤولين المحليين في المحافظة، لاحقا أن هذا الدبس الذي كان ينقل بآليات للوقود مخصص فقط للاستعمال ضمن الإضافات العلفية ومخصبات التربة ومراعي النحل وغير مخصص للاستخدام البشري.
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