المطرب المصري رامي صبري يجري جراحة تجميل في الوجه
المطرب المصري لم ينشر الفيديو الخاص بالعملية التجميلية عبر حساباته على السوشيال ميديا، فيما قام الطبيب بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، كما نشره عبر "تيك توك"
خطوة غير تقليدية أقدم عليها المطرب المصري رامي صبري، حينما خضع لجراحة تجميل على يد الطبيب اللبناني نادر صعب، من أجل تجميل الوجه، حيث نشر الطبيب اللبناني مقطع فيديو يظهر فيه رامي صبري داخل مركز التجميل الخاص بالطبيب، حيث تبادل الثنائي أطراف الحديث في البداية، على أنغام إحدى أغاني رامي صبري.
وبعدها بدأ الطبيب في تحديد الخطوط الخاصة بوجه المطرب المصري، والأماكن التي ستخضع للحقن، من أجل عرضها على رامي صبري وإبلاغه بما سيجري.
رامي صبري الذي لوح للكاميرا خلال التصوير، كان يستمع إلى الطبيب من أجل معرفة تأثير الحقن الذي سيجري، وبالفعل بدأ الطبيب اللبناني في حقن الوجه.
وبعدها شاهد رامي صبري نتائج التجميل الذي أجراه، حيث كان سعيدا بها، وظهر وهو يرقص بصحبة الطبيب بعد الانتهاء من عملية الحقن.
لكن المطرب المصري لم ينشر الفيديو الخاص بالعملية التجميلية عبر حساباته على السوشيال ميديا، فيما قام الطبيب بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، كما نشره عبر "تيك توك".
وعبر الطبيب عن سعادته باستضافة المطرب المصري في العيادة الخاصة به، وطالب متابعيه برؤية كيف انتهت عملية الحقن الخاص بالوجه مع رامي صبري كي يروا النتيجة بأنفسهم.
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