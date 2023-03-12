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صورة لشاطئ البحر تثير حيرة مشاهديها.. فماذا ترى؟

دبي - العربية.نت
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أثارت صورة شاطئ ليلي حيرة مشاهديها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث للوهلة الأولى يبدو البحر هادئاً في المشهد بينما يتدفق المد بلطف.

ولكن هناك شيئا ليس صحيحاً تماماً في مشهد الشاطئ الليلي هذا، الذي نشر بكثافة على تويتر خلال الساعات الماضية.

فقد بدأت التخمينات تظهر لمعرفة ما حقيقة الصورة، فما الذي تشاهده بالضبط؟!

إلا أن ناشطاً على تيك توك يدعى HecticNick كشف ماهية الصورة، وأوضح أنها في الواقع الجزء السفلي من سيارة صدئة.

@hecticnick This one's a classic! 🤯 #illusions #fyp ♬ I Wanna Go Home - Fat Cat

فللوهلة الأولى يبدو بالتأكيد وكأنه شاطئ في الليل بسبب الرمال الموجودة بالأسفل والانعكاس اللامع الذي يبدو وكأنه تحطم الأمواج.

ولكن بعد ثوانٍ قليلة لا يمكنك إلا أن ترى سيارة.

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