صورة لشاطئ البحر تثير حيرة مشاهديها.. فماذا ترى؟

أثارت صورة شاطئ ليلي حيرة مشاهديها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث للوهلة الأولى يبدو البحر هادئاً في المشهد بينما يتدفق المد بلطف.

ولكن هناك شيئا ليس صحيحاً تماماً في مشهد الشاطئ الليلي هذا، الذي نشر بكثافة على تويتر خلال الساعات الماضية.

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فقد بدأت التخمينات تظهر لمعرفة ما حقيقة الصورة، فما الذي تشاهده بالضبط؟!

إلا أن ناشطاً على تيك توك يدعى HecticNick كشف ماهية الصورة، وأوضح أنها في الواقع الجزء السفلي من سيارة صدئة.

فللوهلة الأولى يبدو بالتأكيد وكأنه شاطئ في الليل بسبب الرمال الموجودة بالأسفل والانعكاس اللامع الذي يبدو وكأنه تحطم الأمواج.

ولكن بعد ثوانٍ قليلة لا يمكنك إلا أن ترى سيارة.