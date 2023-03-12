صورة لشاطئ البحر تثير حيرة مشاهديها.. فماذا ترى؟

وضع القراءة
100% حجم الخط
أثارت صورة شاطئ ليلي حيرة مشاهديها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث للوهلة الأولى يبدو البحر هادئاً في المشهد بينما يتدفق المد بلطف.
ولكن هناك شيئا ليس صحيحاً تماماً في مشهد الشاطئ الليلي هذا، الذي نشر بكثافة على تويتر خلال الساعات الماضية.
مادة اعلانية
فقد بدأت التخمينات تظهر لمعرفة ما حقيقة الصورة، فما الذي تشاهده بالضبط؟!
إلا أن ناشطاً على تيك توك يدعى HecticNick كشف ماهية الصورة، وأوضح أنها في الواقع الجزء السفلي من سيارة صدئة.
@hecticnick This one's a classic! 🤯 #illusions #fyp ♬ I Wanna Go Home - Fat Cat
فللوهلة الأولى يبدو بالتأكيد وكأنه شاطئ في الليل بسبب الرمال الموجودة بالأسفل والانعكاس اللامع الذي يبدو وكأنه تحطم الأمواج.
ولكن بعد ثوانٍ قليلة لا يمكنك إلا أن ترى سيارة.
اقرأ أيضاً
-
مطارد على كل حرف.. العالم الهولندي غاضباً: "زلزال مدمر آخر"يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل، ضاق ذرعاً بالتحذيرات التي تظهر أسفل كل تغريدة ينشرها، أو فيديو يشاركه.فقد هاجم في تغريدات، اليوم ... الأخيرة
-
السوداني: مئات آلاف العراقيين نزحوا بسبب الجفاففي ظل تفاقم أزمة الجفاف في بعض المناطق العراقية، حذر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من "الانفراد بالتحكم بمياه الأنهار في دول المنبع، لأنه ... العراق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية