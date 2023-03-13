فيديو صادم.. شاهد وفاة رابر شهير أمام جمهوره على المسرح

في مشهد صادم لمحبيه، توفي الرابر الشهير كوستا تيتش أمام جماهيره خلال حفله بجنوب إفريقيا.

وتوفي مطرب الراب الجنوب إفريقي واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ.

South African rapper Costa Titch has reportedly #diedsuddenly on stage at a music festival. pic.twitter.com/zAbzWCmBlk — DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) March 12, 2023

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كما أظهر الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تيتش وهو يغني ثم يتعثر ليسقط على أرض المسرح خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب إفريقيا، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه.

وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.

شقيقه يؤكد

من جانبه، أكد شقيق المغني خبر الوفاة، أمس الأحد، ونشر عبر حساب الراحل في "انستغرام" رسالة كتب فيها "بألم عميق نجد أنفسنا مضطرين إلى إعلان وفاته، نحن ممتنون لأولئك المستجيبين من الطوارئ وجميع الحاضرين في ساعاته الأخيرة".

كما حرص مهرجان "ألترا ميوزيك" على تقديم العزاء من خلال بيان جاء فيه "كان كوستا صوتا مؤثرا في جنوب إفريقيا، وقد كان مغني راب موهوبا وراقصا ومغنيا وكاتب أغان ومتعاونا وصديقا للمهرجان".

وعبّرت منظمة حقوق الموسيقى في جنوب إفريقيا على صفحتها الرسمية بتويتر عن حزنها على وفاة مطرب الراب مع تقديم التعازي لأسرته وأصدقائه وصناع الموسيقى.

حقق مشاهدات مليونية

وكوستا تيتش هو فنان من مدينة مبومبيلا بالقرب من الحدود مع سواتيني وموزمبيق. ومن الأغنيات التي صنعت نجوميته في إفريقيا، "بيغ فليكسا" (Big Flexa)، التي حققت 45 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، غير نجاحها الكبير عبر موقع التيك توك.

وإضافة إلى نجاحه الغنائي، شارك مغني الراب الراحل مؤخرا في شراكة مع شركة موسيقية ظهرت أولى ثمارها في تعاون مع الموسيقي الأميركي السنغالي أكون (Akon).