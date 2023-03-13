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البشير أمام نيابة مكافحة الفساد

فيديو للبشير خارج السجن يشغل السودانيين.. ومحاميه يوضح

دبي- العربية.نت
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انشغل عدد من السوادنيين خلال الساعات الماضية بمقطع مصور يظهر الرئيس المعزول عمر البشير خارج السجن في عزاء شقيقه.

فقد تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الفيديو، موجهين انتقادات لبعض الهتافات التي تعالت بين الحضور.

"ساعة ونصف"

فيما أوضح محاميه، هاشم أبوبكر أن المحكمة المختصة سمحت بناء على طلب من هيئة الدفاع، للبشير أمس الأحد بتلقى العزاء في شقيقه محمد الذي توفي يوم الخميس.

وقال الجعلي إن "الرئيس السوداني السابق مكث ساعة ونصف في منزل شقيقه، وهي المدة التي سمحت بها المحكمة".

كما أكد أن السلطات أرجعته لاحقا إلى المكان الذي أتت به منه.

يشار إلى أن البشير الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل 2019، والذي يقبع في سجن كوبر بالخرطوم، يخضع حالياً للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989.

وقد بدأت جلسات محاكمته مع نائبيه علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، وقادة آخرين بارزين بالنظام السابق، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

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