للأذكياء فقط.. سؤال من الفضاء لرائد عربي!

انشغل المغردون خلال الساعات الماضية بسؤال وجهه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تحت عنوان "للأذكياء فقط" بشأن حركة الأجسام عند انعدام الجاذبية.

فقد تحدث النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر فيديو نشره عبر تويتر، اليوم الاثنين، عن حركة الجسم التي تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل، موضحاً أنه في كلتا الحالتين الحركة مستمرة في الاتجاه ذاته.

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وأوضح أن حالة الدوران الثالثة تكون إما بشكل متداخل والتي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل للأعلى.

وسأل متابعيه عن السبب وراء هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يمكن تجربة ذلك حتى على الأرض.

إجابات متعددة

في موازاة ذلك، شهد المنشور تعليقات وإجابات عديدة، وقال أحدهم "ممكن يكون من تأثير توليد المركبة لجاذبية اصطناعية مماثلة لجاذبية الأرض قوة عمودية مستدامة داخل المقصورة بواسطة: طريقة الدوران".

وقال آخر " اختلاف عزم الدوران بسبب اختلاف محور الدوران عن مركز الكتلة".

فيما أجاب أحد المغردين "الوزن بالحركة الثالثة ليس متساويا من جميع الأطراف، حيث إن زاوية الكاميرا أثقل من باقي الزواية ويؤثر ذلك على الدوران".

يذكر أن طاقم مهمة "كرو 6" (Crew 6)، انطلق يوم الخميس الماضي (3 مارس/آذار)، باتجاه محطة الفضاء الدولية، والذي يضم 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.