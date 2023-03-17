الأمل لم يمت.. فيديو جديد لبلوغر مصرية فقدت بصرها

قبل عدة أيام خرجت البلوغر المصرية سارة محمد تعلن فقدانها للبصر تمامًا وبشكل نهائي بعد خضوعها لعملية جراحية لم يكتب لها النجاح، وصارحها الأطباء بأن شبكية العين ذابت تمامًا ولا يمكن علاجها، لكن يبدو أن الأمل لم يمت.

"تريد السفر لإسبانيا"

فرغم التشخيص لحالة سارة محمد والذي كان ثقيلا على مسامعها، لم تيأس فقد جففت دموعها وعادت لتحاول مجددًا استعادة بصرها الذي سلب منها إثر حادث أليم.

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وخرجت سارة في مقطع فيديو برفقة صديقتها البلوغر شاهي موسى، عبر "تيك توك" تناشد الجميع أن يمدوا لها يد المساعدة للسفر إلى إسبانيا.

"لسه عندنا أمل"

وقالت موسى خلال المقطع: "لسه عندنا أمل في ربنا إنه حد ياخد الحالة ويسفرها برة، عايزين دكتور يتواصل معانا".

كما أضافت: "يا جماعة أرجوكم محتاجين دكتور، بيقولوا أحسن طب في برشلونة في إسبانيا عايزين حد يتواصل معانا من هناك، لأن عرفنا أن في حالات كانت زي سارة وأسوأ بقوا يشوفوا كويس وعايشين حياتهم كويس".

وكانت سارة قد تعرضت لحادث أثناء عودتها للمنزل بصحبة خطيبها على طريق الإسكندرية الصحراوي، وأصيبت بخرطوش في عينيها مما أدى إلى إتلاف شبكية العين تمامًا، فيما أصيب خطيبها بجروح سطحية.