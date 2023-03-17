مفاجأة بماراثون في العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين

تفاجأ المشتركون في ماراثون أربيل بكردستان العراق، بكلب شارد يلاحقهم.

فقد وثقت عدسات الكاميرا كلباً شارداً يقطع الطريق على عدد من المشاركين في السباق اليوم الجمعة، ويهم بالنباح، داباً الرعب في قلب عدد من المتسابقين.

كلب سائب يعترض طريق المتسابقين في ماراثون #أربيل 😅 pic.twitter.com/P8i2JOPMEB — ِِAmmar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) March 17, 2023

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إلا أن الكلب الظريف سرعان ما عدل عن خطته بترويع المشاركين، وتركهم يمضون في سبيلهم.

وقد انتشر المقطع "المضحك" كما وصف بين عدد من العراقيين على مواقع التواصل.

فيما اعتبر البعض أن الكلب: "جاي يشجع بيهم لزيادة السرعة"، وأردف آخر: "الخوف يزيد الإدرينالين"!

وكانت محافظة أربيل أعلنت في وقت سابق أن ماراثون "الحرية ونوروز"، سينطلق اليوم ضمن نشاطات المهرجان الثالث عشر، أمام حديقة شاندار.

واعتادت أربيل على إجراء مثل هذه النشاطات منذ سنوات، بمشاركة العشرات من المواطنين من كردستان العراق، وكذلك من المحافظات العراقية الأخرى.