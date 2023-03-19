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محمد صلاح
محمد صلاح

حساب شهير يثير بلبلة بتغريدة حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي

العربية.نت، وكالات
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أثارت "تغريدة" لحساب مغرد شهير يدعى "Santi Aouna" زعم فيها استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بلبلة بين محبي الفرعون المصري في بريطانيا.

ورد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على التغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر"، قائلا: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا"، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022.

شارك النجم المصري هذا الموسم، في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وحطم منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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