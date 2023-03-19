شاهد هلعاً وصراخاً داخل استوديو لحظة وقوع زلزال قوي بالإكوادور

ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، وألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات مرعبة عاشها سكان الإكوادور، ومنها مقطع فيديو لعدد من الحاضرين في برنامج تلفزيوني داخل استوديو تصوير بإحدى القنوات.

Los Humildes estaban al aire…en pleno temblor… pic.twitter.com/6SFof6IElk — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) March 18, 2023

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ويظهر مقطع الفيديو الحاضرين خلال تقديمهم برنامجا على الهواء مباشرة، وقد تفاجأوا بوقوع الزلزال، واهتزاز الأرض من تحتهم، ليقوم أحدهم سريعا من على الكرسي، فيما بدأت المذيعة بالصراخ والهروب قبل أن تقطع القناة البث المباشر.

وسمع صوت صراخ داخل الاستوديو، قبل أن يعود البث المباشر من جديد، وقام أحد المذيعين بشرح ما حدث.







زلزال الاكوادور زلزال الاكوادور زلزال الاكوادور رويترز زلزال الاكوادور- رويترز

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضا عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 380 مصابا أغلبهم في إقليم الأورو.

وقالت الهيئة إن ما لا يقل عن 44 منزلا انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلا آخر. كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.