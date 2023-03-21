حمل طفله أسبوعاً كاملاً.. صورة أستاذ جامعي وعقيد تسحر السودانيين

خطف أستاذ جامعي، قلوب السودانيين خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورته وهو يحمل طفله على كتفه أثناء تدريس طلابه بكلية الهندسة- جامعة كرري، شمال الخرطوم.

فقد جذب هذا المشهد غير المألوف انتباه المئات، وقُوبل بالإعجاب والثناء بعد أن سرى كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، واعتبره المتفاعلون رمزاً للتفاني، يمزج بين عاطفة الأبوة تجاه طفله وواجبه تجاه طلابه.

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فمن هو صاحب الصورة!!

ليتبين لاحقاً أن صاحب الصورة المذكورة، يدعى أشرف إبراهيم آدم، أحد مُحاضري قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة، ويحمل رتبة عقيد، إلى جانب الدرجة العلمية.

وشوهد هذا الأستاذ على مدار أسبوع كامل، وهو يدرس طلابه، حاملاً صغيره فوق كتفه، طوال المحاضرة، حسبما ذكرت صفحة جمعية طلاب كلية الهندسة، جامعة كرري في حسابها على فيسبوك.

كما وصفته في تعليقها على الصورة بـ "الأب العظيم والمحاضر الأعظم"، لافتة إلى أن طُلاب قسم الهندسة الكهربائية شهدوا على مدار أسبوع كامل قيام العقيد م. د. أشرف إبراهيم آدم بتدريس مادته المعتادة بصُحبة طفله، حاملاً إياه على كتفه، في جو ممزوج بين فن الأبوة النقية والتدريس.."، وختمت موجهة "كامل التحية والتقدير لكل أستاذ ومُربٍ".

متى تأسّست جامعة كرري؟!

يذكر أن أكاديمية كرري للتقانة العسكرية تأسست عام 1996 قبل تحويلها إلى جامعة كرري عام 2008م.

ويقع مقرها الرئيسي بمنطقة كرري شمالي العاصمة الخرطوم، وتنهض استراتيجيتها على رفد الجيش السوداني بالكوادر الهندسية رفيعة المُستوى.

كما يرتبط اسم كرري في مخيلة السودانيين بذكرى المعركة التاريخية التي خاضها جيش الدولة المهدية بقيادة الخليفة عبد الله التعايشي ضد البريطانيين بقيادة اللورد كتشنر باشا في 2 سبتمبر 1898، والتي وثّق لتفاصيلها المُروِّعة رئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستون تشرشل في مؤلفه القيِّم (حرب النهر).