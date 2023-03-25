حسناء تونسية تثير جدلا بسبب تصريحات حول الجزائريين

أثارت الممثلة والمذيعة التونسية هيفاء حبيب مريزق جدلا بين الجزائريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرحاتها خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الجزائرية.

وقالت التونسية هيفاء إنها تلقت المئات من طلبات الزواج من طرف جزائريين ومن بينهم شخصيات معروفة ورجال أعمال كبار، لكنها لم تقبل أي عرض منها.

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هذه التصريحات أثارت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد في التعليقات، عن السبب وراء رفض حسناء تونس لطلبات الجزائريين ، كما طلبوا منها أن تذكر أسماء طالبي الزواج إشباعا لفضولهم.