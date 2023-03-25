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تعبيرية حلاق حلاقة آيستوك
تعبيرية - آيستوك
تركيا

حلاق البرلمان التركي يعلن ترشحه للانتخابات

ممتاز أرسلان: "أنا في قلب السياسة لأنني حلاق البرلمان"

العربية.نت
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أعلن حلاق البرلمان التركي ممتاز أرسلان، الذي أمضى في هذه المهنة 20 عاما، أعلن الجمعة، ترشحه لعضوية البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية".

وقال في تصريحات صحافية : "أنا في قلب السياسة لأنني حلاق البرلمان"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وأضاف رئيس الحلاقين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، أنه بدأ حياته المهنية في سن الثانية عشرة، وأصبح حلاقاً في البرلمان في عام 2003 بعد أن كان يبلغ من العمر 23 عامًا. كما شغل أرسلان منصب رئيس الحلاقين في الفترات التالية، حيث حلق لسليمان ديميريل وبولنت أجاويد ونجم الدين أربكان والعديد من الشخصيات السياسية التركية الشهيرة.

البرلمان التركي (رويترز)
البرلمان التركي (رويترز)

وأوضح أنه بدأ العمل السياسي عام 1984 في حزب "الرفاه"، مضيفاً: "لقد عملنا في الشوارع بدءًا من منظمات الأحياء مهما كانت المهمة التي كلفنا بها أستاذي أربكان فقد عملت بأفضل طريقة، لقد أتينا من السياسة وقد نشأنا مع الرأي القومي وحياتي السياسية مستمرة والسياسة لا تنتهي لأنني حلاق، فهذا يعني أنك في السياسة. إنه لأمر جيد أن تتعامل مع مشاكل الناس وأتمنى لو أصبحت نائبا أن أتعامل مع مشاكلهم".

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وأضاف بالقول: "لقد اتخذت قراري، وحصلت على موافقة شيوخنا، وهناك طلب من شعبنا، يجب ألا يساور أحد أدنى شك في أنني سأمثل حزبي ورئيسنا رجب طيب أردوغان بأفضل طريقة ممكنة. سأكون مفيدًا".

وأشار أرسلان إلى أن أصحاب محلات الحلاقة يواجهون الكثير من المشاكل سواء كانوا متدربين أو عمالا أو أصحاب المتاجر، مضيفاً بالقول: "عندما أحضر إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى سأحل جميع مشاكلهم بأفضل طريقة وسأساعدهم وسأمثلهم بأفضل طريقة".

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