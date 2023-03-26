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الشرطة الكويتية (أرشيفية - أ ف ب)

تسريب فيديو لتدريب عسكريين يثير ضجة بالكويت

المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي - العربية.نت
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بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، دخلت الحكومة على خط الأزمة.

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فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول.

محاسبة المتورطين

وأضاف بيان الوزارة أن الأمر جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع.

أتى هذا بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبا واسعا، خصوصا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية.

يذكر أنه وبعد تداول المقطع، نشرت إدارة الإعلام الأمني بيانا نقلا عن وزارة الداخلية أعلنت فيه الإجراءات المراد اتخاذها لمحاسبة المتورطين.

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