تسريب فيديو لتدريب عسكريين يثير ضجة بالكويت

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، دخلت الحكومة على خط الأزمة.

فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول.

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محاسبة المتورطين

وأضاف بيان الوزارة أن الأمر جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع.

معالي وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر الفيديو pic.twitter.com/rSNWfXBVe1 — 2day News (@2DayNewss) March 26, 2023

أتى هذا بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبا واسعا، خصوصا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية.

يذكر أنه وبعد تداول المقطع، نشرت إدارة الإعلام الأمني بيانا نقلا عن وزارة الداخلية أعلنت فيه الإجراءات المراد اتخاذها لمحاسبة المتورطين.