"مصيبة".. غريب بجانب محمد صلاح على أرض الملعب

لم تمر مباراة منتخب مصر الوطني ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الجمعة الماضي، مرور الكرام.

فبعدما ظهر أحدهم جوار محمد صلاح في أرض الملعب، انتقد مدرب نادي الإسماعيلي السابق أحمد حسام ميدو، الحادث.

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"مصيبة في التأمين"

ورأى أن الواقعة تعني مصيبة في التأمين، مشددا على أن هذا الشخص الذي ظهر فجأة لو مرّ من جانب صلاح وكان مسلّحاً مثلاً لكان ألحق ضرراً لا يحمد عقباه.

وقال: "عارفين ده هيكون صداه عامل إزاي في العالم".

كما شدد على ضرورة مراقبة من يدخل إلى أرض الملعب، مؤكداً أن ما من حق أي أحد الدخول إلى الملعب إلا المخوّلين بذلك، قائلاً: "لازم يكون في تأمين بشكل أفضل".

أحد أفضل الأهداف الذي سجلها محمد صلاح في مسيرته 🤯



سجل ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق 😍



pic.twitter.com/Y6Z9VRLATC — جول مصر - GOAL (@goaleg) March 25, 2023

هزّ الشباك في 20 دقيقة

يشار إلى أن محمد صلاح كان سجل هدفه الدولي رقم 50 خلال فوز مصر على ضيفتها مالاوي 2-صفر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2024 يوم الجمعة.

واحتاج أيقونة ليفربول إلى 20 دقيقة ليهز الشباك من متابعة لتمريرة عرضية للظهير الأيسر محمد حمدي.

في حين ضاعف عمر مرموش تقدم أصحاب الضيافة مستغلا هفوة دفاعية قبل نهاية الشوط الأول لترفع مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا ومالاوي وإثيوبيا وتلعب غينيا مع إثيوبيا في وقت لاحق.