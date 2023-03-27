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وزير دفاع إسرائيل المقال غالانت (الصورة من الفيديو )

شاهد أم وزير أقاله نتنياهو تواسيه: أنت ذكي وشجاع وأنا أحبك

دبي- العربية.نت
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بعدما أثارت إقالته من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حالة من الغضب في تل أبيب خلال الساعات الماضية، شوهد وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث مساء أمس الأحد مع والدته فروما عبر الهاتف.

إذ راحت الأم تواسي ابنها المقال على ما يبدو بعد أن "كسر خاطره"، قائلة "أنت ذكي وشجاع.. وأنا أحبك كثيراً" .

ثم أردفت :"آمل أن يكون كل شيء على ما يرام"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ليجيبها غالانت قائلا: "كل شيء سيكون على ما يرام يا أمي.. فالصحة هي الأهم وتأتي في المقام الأول.. لا تقلقي".

ثم عادت لترد عليه بعبارات مقتضبة، قائلة "عظيم، عظيم.. اتصل بي إذا حدث أي تطور جيد".

جاء هذا الاتصال بعد ساعات قليلة من إقالة نتنياهو لغالانت، مساء أمس الأحد، لمطالبته بتجميد آليّة تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لمدة شهر.

فيما تدفق الآلاف إلى شارع كابلان وسط تل أبيب، مركز الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية منذ يناير،.

في حين رفع الجيش حالة التأهب والاستنفار خوفاً من أي أعمال عنف أو انقسامات في صفوفه حتى.

بينما دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة اليوم الإثنين إلى وقف تلك التعديلات المثيرة للجدل!

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